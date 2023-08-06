Неделя с 7 по 13 августа в Новосибирске будет жаркой

По прогнозу синоптиков на следующей неделе температура воздуха будет в пределах +23…28 градусов, а к выходным — и до +30, передает пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области.

ГУ МЧС предупреждает, что в жару безопаснее всего находиться и заходить в воду на официально открытых пляжах.

— Если собрались в лес, то уходите в дневное время и возвращайтесь засветло. Обязательно предупредите родных и близких о своем маршруте, а также возьмите заряженный мобильный телефон, — уточняется в сообщении. — В сухую жаркую погоду сохраняется риск возникновения природных пожаров. Помните, что неосторожность в обращении с огнем нередко становится причиной пожаров.

Впрочем. по данным Яндекс.Погоды, на неделе с 7 по 13 августа ожидается более комфортная температура: около 24 градусов, а к выходным прогнозируется понижение до +18-19 градусов. В пятницу, по данным сервиса, ожидается небольшой дождь. Ночная температура будет колебаться в районе +13-16 градусов.