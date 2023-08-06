Как скажется отмена НДС на путевки по России на их стоимости

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он был внесен в Госдуму 22 июня, принят в середине июля. Закон до 1 июля 2027 года освобождает от НДС операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма, осуществленные с 1 июля 2023 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сформированный туроператором пакетный тур стоит дороже, чем приобретение отеля, билетов на самолет по отдельности. В пакете авиаперевозка и отель облагались налогом в 20%. Напомним, НДС для отелей был обнулен на 5 лет в 2022 году.

— Когда отели не являются плательщиками НДС, а любая другая организация, которая с ними работает, является, значит, она должна оплатить за услуги отеля 20% НДС. Любое снижение или отмена этого налога позволит операторам при формировании тура с контрагентами уменьшить свои издержи, условно говоря, на 20%, — комментирует председатель правления НП «Новосибирская ассоциация туристических организаций» (НП НАТО) Дмитрий Микитченко. — Однако ожидать, что при этом на 20% уменьшится стоимость тура, нельзя. В стоимости путевки есть другие составляющие, которые не освобождены от НДС и по-прежнему облагаются налогом. Если цены на туры в целом на рынке в 2023 году сохранятся на уровне 2022 года, то это будет большим достижением.

По наблюдению эксперта, отели, освободившиеся от НДС в 2022-м, индексируют цены, как минимум, на процент инфляции.

Ключевой смысл отмены НДС в сфере внутреннего и въездного туризма, по мнению собеседника Infopro54: сохранить паритет цен на уровне прошлого года либо с инфляционным коэффициентом.

— Если бы не принятый на федеральном уровне закон, то удорожание путевок в России было бы более значительным, — уверен Дмитрий Микитченко.

По прогнозам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2023 году внутренний туристический рынок покажет рост спроса около 10%. В топ-5 популярных у туристов направлений этого лета входят Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Карелия и Крым. В АТОР отмечали, что обнуление ставки НДС для туроператоров по внутреннему и въездному туризму может привести к снижению стоимости путевки по России для внутренних туристов на 5-10%.

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