Недостроенный торговый центр на площади Маркса выставят на торги в Новосибирске

Ленинский районный суд Новосибирска принял решение удовлетворить иск мэрии по изъятию недостроенного торгового центра на площади Маркса у собственников. Как сообщили «Новосибирские новости» со ссылкой на департамент имущества мэрии, отчуждение объекта происходит в связи с прекращением действия договора аренды участка. Речь идет о второй очереди торгового центра «Подсолнух» площадью 33 тыс кв метров.

Мэрия планирует продать недостроенный объект через публичные торги и сейчас собирает документы для аукциона. Как уточняет издание, если заявок на объект не будет, то здание могут демонтировать.

— У долгостроя более 180 инвесторов, вопрос организации торгов и подготовки технической документации требует большого количества времени, — отметили в департаменте имущества.

Напомним, разрешение на строительство общественно-торгового центра на Ватутина «Проектная компания «Подсолнух» получила в 2005 году. В 2019 году арбитраж признал компанию банкротом.

Ранее редакция сообщала о том, что общественник потребовал снести еще один недострой на площади Маркса.