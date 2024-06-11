Светлана Руськова назначена главой управления инвестиций мэрии Новосибирска

Управление инвестиций и предпринимательства мэрии Новосибирска возглавила Светлана Руськова. Распоряжение об ее назначении подписал мэр Максим Кудрявцев.

Руськова окончила РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление», а также НГУЭУ — «Инноватика».

В 2019 – 2021 годах занимала должность руководителя структурного подразделения АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области». С 2021 года – начальник отдела по связям с общественностью ГАУ Новосибирской области «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности».

К работе начальником управления Руськова приступила 11 июня.

Напомним, экс-начальника департамента мэрии Виталия Витухина задержали 3 июня. До официальной отставки с поста чиновник не доработал всего 3 дня. По версии следствия, подсудимый принимал участие в отчуждении земельных участков и объектов недвижимости на территории Заельцовского кладбища из муниципальной в частную собственность. Ущерб муниципалитета оценивается в 50 миллионов рублей. В отношении Витухина возбуждено два уголовных дела. Суд отправил его в СИЗО.

Ранее редакция сообщала о назначении начальника транспортного департамента мэрии.