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Нефть создает позитивный фон

  • 04/04/2023, 14:05
российский рынок акций
При подходе к отметке 2 500 пунктов восхождение наверх может затормозиться.

«Нефтебыки» преобладают

Среднесрочно российский рынок находится в растущем тренде, но при подходе к отметке 2 500 п. восхождение наверх может затормозиться. Подойти к этому уровню получится за счет роста в нефтяных тяжеловесах, так как картина в нефти также складывается позитивно. На американском рынке продолжается спокойная неделя, при этом «быки» будут преобладать — в S&P 500 сохраняется потенциал роста, об этом говорится в ежедневном обзоре российского рынка акций «БКС Мир Инвестиций».

Смешанная динамика в США (S&P 500 +0.37%, DJIA +0.98%, NASDAQ -0.27%).

Рост в Азии (Hang Seng +0.04%; Shanghai +0.72%, Nikkei +0.52%).

— Вчера индекс МосБиржи вырос почти на процент, тогда как РТС — снова оказался под давлением из-за слабого рубля. Лучше всех выглядели акции ВТБ, которые вчера прибавили в цене почти 10% на фоне сообщений о предстоящей публикации отчетности в среду. Нефть марки Brent достигла уровней $85 за баррель — техническая картина складывается позитивно. Основные американские индексы закрылись вчера разнонаправленно: индекс NASDAQ просел, а S&P 500 вышел в незначительный «плюс» после утренней просадки — удорожание сырья усиливает опасения по ужесточению денежно-кредитной политики ФРС, — комментирует аналитик «БКС Мир Инвестиций» Юлия Голдина.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+6.47% до $84.9/барр.), рубль ослаб к\ доллару до 78.7, РТС (-0.80%), индекс МосБиржи (+0.92%).

Главные новости

Металлургия и добыча

«Лукойл»: 2022 год по РСБУ — рост чистой прибыли г/г, позитивно. Неконсолидированные результаты «Лукойла» по РСБУ в целом поддерживают наш прогноз относительно роста чистой прибыли примерно на 120% г/г (на основании показателей по МСФО) и косвенно подкрепляют наши ожидания значительных финальных дивидендов за прошлый год.

«Новатэк»: Неожиданные результаты за 2022 год по РСБУ — на уровне ожиданий или даже лучше, позитивно. Неконсолидированная отчетность «Новатэка» по РСБУ исторически не вполне адекватно соотносится с МСФО, за исключением очень важной строки с чистой прибылью. Опубликованная отчетность компании по РСБУ за 2022 г., где чистая прибыль составила 96% от нашего прогноза в $10.2 млрд против более типичных 80%, соответствует нашим ожиданиям и даже превосходит их.

«Новатэк»: Участие в аукционе на долю в «Сахалин-2», позитивно. Как и ожидалось, «Новатэк» будет участвовать в торгах за долю Shell (27.5%) в СПГпроекте «Сахалин-2». Если цена будет подтверждена на уровне RUB 95 млрд, то сделка, скорее всего, добавит стоимости для акционеров «Новатэка».

 

Транспорт

Globaltrans: Данные РЖД за март — в целом хорошие, ставки на полувагоны держатся, позитивно. Статистика РЖД по грузообороту в марте и за 1К23 указывает на возможное улучшение с погрузкой по важным для Globaltrans типам грузов: черные металлы, железная и марганцевая руда и нефть/нефтепродукты.

 

По материалам пресс-службы компании

Фото с сайта компании

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Регионы: Россия

Теги : российский рынок акций


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