Бизнесу погасили долги по исполненным контрактам на сумму свыше 714,5 млн рублей

В результате вмешательства прокуроров городов и районов в Сибирском федеральном округе в 1 квартале 2023 года государственными и муниципальными заказчиками погашена задолженность по исполненным контрактам в размере свыше 714,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.

В Республике Алтай прокуроры внесли 23 представления публичным заказчикам, по требованиям прокуратуры 4 виновных лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности за неисполнение условий контрактов.

В Республике Тыва после прокурорского вмешательства Департамент городского хозяйства мэрии Кызыла погасил задолженность перед ООО «Аутекс» на сумму свыше 2,5 млн руб. за выполненные работы по установке приборов уличного освещения в г. Кызыле. За нарушение срока оплаты возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ в отношении экс-начальника департамента.

Аналогичное нарушение установлено в Красноярском крае, где МКУ Манского района «Служба заказчика» несвоевременно выплачено более 16 млн руб. за работы по комплексному благоустройству в селе Шалинское, выполненные ООО «Бурый» в рамках муниципального контракта.

По представлению прокурора Черногорска выплачена задолженность в сумме 7 млн руб. двум ресурсоснабжающим организациям, которые в полном объеме исполнили услуги по теплоснабжению и водоотведению образовательным учреждениям в Республике Хакасия.

По актам прокурорского реагирования в Алтайском крае и Омской области погашена задолженность КГБУЗ «Ключевская ЦРБ им. Антоновича И.И.» и БУЗОО «Областная клиническая больница» в размере 2,4 млн руб. и свыше 40 млн руб. соответственно перед хозяйствующими субъектами за поставленные лекарственные средства и медицинские изделия.

По требованию прокурора Саянска Иркутской области администрацией городского округа оплачен долг в сумме 23 млн руб. субъекту предпринимательства по муниципальному контракту за работы по капитальному строительству общеобразовательной школы. В Кузбассе после вмешательства прокуратуры муниципальным казенным учреждением Топкинского муниципального округа погашен долг перед предпринимателем почти на 1 млн руб. по исполненному контракту за поставку светильников.

Благодаря вмешательству прокуратуры Молчановского района Томской области выплачено 3 млн руб. ООО «ГеоПроектЮг» за разработку проектной документации на капремонт образовательного учреждения района, выполненную в рамках муниципального контракта.

Больше всего долгов перед предпринимателями по требованиям прокуроров погашено публичными заказчиками в Новосибирской области — 437,8 млн руб., 20 виновных лиц привлечено к административной ответственности, в том числе 4 лица дисквалифицированы судом по ч.2 ст. 7.32.5 КоАП РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Томской области заключили «мусорную» концессию.