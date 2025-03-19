Неизвестные фрагменты живописи нашли реставраторы в Доме Радио в Петербурге

Во время реставрации в Доме Радио на углу Малой Садовой и Итальянской улиц в Санкт-Петербурге специалисты обнаружили фрагменты настенной живописи, закрашенные масляной краской. Их нашли во время разбора обшивок стен в зале на пятом этаже. Фрагменты были за картонными акустическими панелями, в глубоких полукруглых нишах (экседрах), заполненных строительным мусором. Роспись сохранят, изучат и восстановят в рамках проекта ВТБ по реставрации и адаптации Дома радио к современному использованию.

—Лабораторная экспертиза показала, что живопись выполнена с использованием натуральных пигментов и относится к началу XX века – периоду постройки здания Благородного собрания, — рассказала старший вице-президент ВТБ Дарья Филиппова.

Она добавила, что подобные находки позволяют увидеть интерьеры здания-памятника глазами его создателей.

По словам архитектора проекта, руководителя АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация» Марии Шапченко, после перепланировки зала ниши будут интегрированы в архитектурное оформление, а живопись музеефицирована и очищена от наслоений масляной краски.

Здание Дома Радио в Санкт-Петербурге построено в 1912–1914 годах. Оно было закрыто на реставрацию в апреле 2024 года. Работы планируют завершить в конце 2026 года. Дом радио откроется как многофункциональный культурный центр.

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