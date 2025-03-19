Новосибирцы получили 620 единовременных выплат на приемных детей за год

На единовременную меру поддержки могут рассчитывать усыновители, а также опекуны, попечители или приемные родители. Обязательным условием для получения выплаты является наличие у них российского гражданства и постоянного проживания на территории России. Об этом рассказали в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области, отметив, что в 2024 году выплаты в регионе были предоставлены на 620 детей.

С 1 февраля 2025 года размер такого пособия в Новосибирской области составляет 32 330 рублей на каждого ребенка. Это уже с учетом районного коэффициента. При этом указанная сумма может повышаться вплоть до 247 027,93 рублей в случае усыновления ребенка с инвалидностью или в возрасте старше 8 лет, а также, если в семью принимается сразу несколько детей, являющихся братьями или сестрами.

— Обратиться за единовременной выплатой можно в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, решения об опеке или попечительстве либо со дня заключения договора о передаче ребенка в семью. Заявление можно подать через портал госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Новосибирской области и в МФЦ, — пояснили в пресс-службе.

Чтобы оформить выплату, нужно предъявить документы о передаче ребенка на воспитание в семью, его свидетельство о его рождении, а также реквизиты для перечисления средств.

По данным мэрии Новосибирска, за 2024 год количество несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей и находящихся в детских домах города уменьшилось на 10% и составило менее 3 тысяч. При этом возросло число детей, воспитывающихся в замещающих семьях (95%). В трех детских домах города проживают 135 ребят

Ранее редакция сообщала о том, что в прошлом году более двадцати двух тысяч жительниц Новосибирской области воспользовались услугами женских консультаций, роддомов и детских поликлиник по «Родовому сертификату». На эти цели региональное Отделение СФР перечислило медучреждениям области более 227,9 миллиона рублей.