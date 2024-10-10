В издательстве «СовСибирь» откроют центр консервации и реставрации книг

В конце 2024 года в Новосибирске откроется региональный центр реставрации редких и древних книг, рукописей и документов. Это будет самый крупный профильный центр в Сибири. Он разместится в здании издательства «Советская Сибирь» на площади 573 кв метра. На площадке будет работать лаборатория для предреставрационных исследований и карантинное помещение для документов, имеющих биологические повреждения. Сейчас правительство региона закупает оборудование для центра и проводить обучение сотрудников.

Как пояснила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина в регионе работают 83 музея и 853 библиотеки, фонды которых нуждаются в реставрации.

— В реставрации фондов также нуждаются Институт истории СО РАН, Новосибирская Епархия, Новосибирская государственная консерватория им. Глинки, Новосибирская православная духовная семинария, — добавила министр.

Отметим, что к 2030 году на территории РФ планируется создать 40 региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске реставрировали иконы из Луганска.