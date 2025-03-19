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В 2025 году в Новосибирске планируют благоустроить более 10 территорий

  • 19/03/2025, 17:14
Автор: Оксана Мочалова
В 2025 году в Новосибирске планируют благоустроить более 10 территорий
Они расположены во всех районах города

В Новосибирске продолжается реализация проекта «Город без окраин». По словам мэра города Максима Кудрявцева, в 2025 году озеленение охватит все районы города.

— Мы реализуем концепцию «Город без окраин», равномерно распределяя парки, скверы, зеленые зоны по территории города Новосибирска. Ключевые объекты 2025 года — сквер Бугакова в Октябрьском районе, сквер Демакова в Советском районе, парк «Чемской берег, — отметил мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании.

Парк «Чемской берег», расположенный вдоль реки Оби на улице Саввы Кожевникова, реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь будет обустроена двухуровневая зона отдыха. Мэрия Новосибирска уже объявила конкурс по выбору подрядчика для благоустройства первой очереди парка. Начальная цена контракта — 248,5 млн рублей.

Кроме того, в списке проектов, которые будут реализованы в рамках областной программы значится сквер имени Ю.Ф. Бугакова в Октябрьском районе, где уже определён подрядчик — ООО «НовосибСтройПроект». Компания выполнит работы почти за 195 млн рублей. Кроме того, в перечне значимых проектов находятся также сквер на улице Демакова в Советском районе (аукцион объявят в течение марта) и площади перед памятником М.И. Глинки у консерватории. Кроме того, готовится смета для проведения работ по очистке от аварийных деревьев и поросли на территории Инюшенского бора.

По словам заместителя мэра – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Ксении Антоновой, особое внимание будет уделено работам в парке «Каменка». Напомним, неоднократный срыв графика работ в нём и некачественное их выполнение повлекли в 2024 году расторжение контракта с подрядной организацией. В настоящее время ведется корректировка проектно-сметной документации, после чего будет объявлен конкурс по определению нового подрядчика.

В рамках городской программы благоустройства запланировано обустройство скверов на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Дачной и Дмитрия Донского, скверах имени М.И. Калинина и «Зыряновский».

Продолжится в городе и работа по проектированию зеленых зон. Так, ведется работа по прохождению экспертизы для сквера «Нарымский» в Железнодорожном районе, а также для парка «Чербузы» в Советском районе. Готовится пакет документации для направления в Государственную вневедомственную экспертизу для сквера «Элсиб» в Кировском районе. До 30 октября 2025 года планируется завершить разработку дизайн-проекта второй очереди парка «Усть-Тула». Его общая площадь — 370 га, с учетом Бугринской рощи. Проект будет представлен для общественного обсуждения.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске подготовят участок для расширения парка «Арена». Кроме того, на городском пляже Новосибирска появится парк развлечений и оздоровительный центр.

Фото предоставлены управлением по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска «Зеленый Новосибирск», автор — разработчики концепции

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть


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