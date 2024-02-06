Житель многоэтажки поджег корреспонденцию у лифта в Новосибирске

Пожар чуть не случился в одной из многоэтажек Первомайского района Новосибирска.

Судя по кадрам предоставленного видео, мужчина, выходя из лифта, решил поджечь корреспонденцию, оставленную напротив лифта. Инцидент произошел сегодня, 6 февраля, в 14:00.

— К счастью, серьезного пожара удалось избежать, — говорится в сообщении паблика «Моя Первомайка» в Вконтакте.

По словам автора поста, дым быстро обнаружили жители этажа и оперативно потушили начинающийся пожар до приезда пожарной бригады. Но недавно окрашенные стены вновь нуждаются в ремонте.

— В настоящее время неравнодушные собственники намерены обратиться за помощью к правоохранителям, — отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что банный комплекс сгорел за ночь в Новосибирске.