Житель многоэтажки поджег корреспонденцию у лифта в Новосибирске

Пожар чуть не случился в одной из многоэтажек Первомайского района Новосибирска.
Судя по кадрам предоставленного видео, мужчина, выходя из лифта, решил поджечь корреспонденцию, оставленную напротив лифта. Инцидент произошел сегодня, 6 февраля, в 14:00.
— К счастью, серьезного пожара удалось избежать, — говорится в сообщении паблика «Моя Первомайка» в Вконтакте.
По словам автора поста, дым быстро обнаружили жители этажа и оперативно потушили начинающийся пожар до приезда пожарной бригады. Но недавно окрашенные стены вновь нуждаются в ремонте.
— В настоящее время неравнодушные собственники намерены обратиться за помощью к правоохранителям, — отметили в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что банный комплекс сгорел за ночь в Новосибирске.
Фото со страницы паблика «Моя Первомайка» в Вконтакте
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