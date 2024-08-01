«Посадили в машину и уехали»: неизвестные похитили несовершеннолетнего ребенка в селе под Новосибирском

Очередное ЧП в Тогучинском районе Новосибирской области.

По местным чатам разлетается тревожное сообщение от имени главы администрации села Степногутово, который сообщает о том, что был похищен ребенок.

― Довожу до вашего сведения. Сегодня в нашем селе были цыгане, чуть одного ребенка не увезли. Поэтому проведите со своими детьми беседу, чтобы ни к кому незнакомому не садились в машину ни под каким предлогом. Если кто-то видел этих цыган и запомнил номер машины, сообщите мне, чтобы мы могли заявить в полицию, ― сообщил голосовым сообщением глава сельсовета.

Местные жители очень напуганы, они не привыкли в деревне прятать детей за закрытыми дверями. Обычно ребятишки спокойно бегают по улицам и играют во дворах, а их родители работают в огороде.

Подробности похищения обсуждают в чате.

― Цыгане заманили ребенка, он сел в машину и они поехали. Отец увидел, прыгнул на мопед, догнал и отнял, ― рассказала местная жительница.

Как пояснили Infopro54 в Тогучинском МВД, заявление о похищении к ним еще не поступало.