В Новосибирске появится генетический центр для производства родительского стада утки

Компания ООО «КомпьютБио» намерена создать в Новосибирске генетический центр для производства родительского стада утки.

— В России сегодня в принципе нет отечественного родительского стада уток. Сейчас его в основном закупают во Франции, что стоит больших денег. Кроме того, существует риск прекращения импорта, что приведет к кратному росту стоимости мяса утки, — отметил во время пресс-тура директор ООО «КомпьютБио» Максим Стручалин.

По его словам, компания намерена разработать технологию создания племенного репродуктора первого порядка для селекции утки. Это позволит снизить риски импорта, логистические издержки и цену на родительских животных. Геномные технологии также увеличат скорость селекции и производительность животных.

— Стоимость на мировом рынке такой технологии, если ее покупать, может достигать 10-20 млрд рублей, — пояснил Стручалин корреспонденту Infopro54. — За счет собственных разработок на отработку технологии нам потребуются минимум 300 млн рублей для запуска проекта. Для реализации задачи обеспечения родительским стадом утки птицефабрик всей России нужно минимум 1 млрд рублей.

Собеседник редакции пояснил, что к реализации проекта компания приступила в августе 2023 года. Сейчас подготовлена вся документация, завершается строительство птичника, куда будет заселяться первая утка.

— Начнем работу мы с иностранного поголовья, а затем уже будем отрабатывать свои технологии. На первый этап отводим около года. Затем будем тиражировать технологию. В перспективе планируем строить птичники площадью 10-20 тысяч кв. м, их количество будет зависеть от наличия инвестиций. На «Сибирской венчурной ярмарке» мы планируем провести переговоры с инвесторами, заинтересованными в такого рода проектах, — комментирует Максим Стручалин. — На расчетные мощности селекционно-генетический центр должен выйти через 3 года.

Собеседник Infopro54 отметил, что в перспективе коммерческий репродуктор будет нацелен на удовлетворение потребностей всех птицеводческих предприятий РФ, которые занимаются уткой.

Напомним, ранее Минсельхоз сообщал, что в этом году на полную мощность производства должна выйти «Улыбинская птицефабрика», которая планирует производить 18 тысяч тонн мяса утки в год. Также ведомство сообщало, что на птицефабрике «Ново-Барышевская» (Входит в группу компаний птицефабрики «Октябрьская». — Ред.) завершена модернизация птичников родительского поголовья для обеспечения сельхозорганизаций молодняком бройлера, несушки. Объем инвестиций в проект составил 800 млн рублей.

ООО «КомпьютБио» — селекционно-генетический центр. По данным Seldon.Basis, компания создана в декабре 2022 года. Учредитель — Максим Стручалин. В пресс-службе Новосибирского областного инновационного фонда пояснили, что компания разработала первую в России технологию создания племенного репродуктора первого порядка для селекции утки.

Ранее редакция сообщала о том, что коллаборация государства, науки и бизнеса в РФ поможет развить внутреннее племенное животноводство. Собственную породу пекинской утки также планировали выращивать на птицефабрике «Улыбино» в рамках создания племенного репродуктора первого порядка.