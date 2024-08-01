Суд обязал Минздрав купить лекарство за 50 млн тяжело больной девушке из Новосибирска

В Новосибирске суд обязал областное Министерство здравоохранения приобрести для тяжело больной девушки жизненно необходимый препарат за 50 миллионов рублей.

21-летняя студентка Татьяна Дроздова с 3-х лет борется с тяжелым иммунодефицитом АДА-ТКИН. Месячный курс лечения стоит 50 млн рублей. Эта единственная в России пациентка, которая смогла прожить так долго с крайне редким диагнозом. Министерство здравоохранения региона ранее отказалось закупать необходимый препарат для девушки. Пациентка обратилась в суд и выиграла дело.

— Суд возложил на Министерство здравоохранения Новосибирской области обязанность бесплатно обеспечить Татьяну Дроздову лекарственным препаратом РЕКОВИ(ЭЛАПЕГАДЕМАЗА-IvIr) (Elapegademaze-IvIr) (Revkovi) по жизненным показаниям до момента отмены по медицинским показаниям, — пояснили в суде.

Однако чиновники так и не смогли предоставить ей лекарство. Тогда мама Татьяны обратилась за помощью к главе СК России Александру Бастрыкину, а тот, в свою очередь, поручил региональному СК по вопиющему факту возбудить уголовное дело.

Не согласные с решением суда чиновники попытались его обжаловать. Но суд вновь встал на сторону сибирячки.

— Постановлением апелляционной инстанции гражданской коллегии Новосибирского областного суда оставлено без изменения решение Центрального районного суда, которым удовлетворен иск Татьяны Дроздовой. Апелляционная жалоба Министерства здравоохранения Новосибирской области — без удовлетворения, — сообщила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что прокурор Убинского района вступился за детей, страдающих сахарным диабетом. Через суд он добился от регионального Минздрав выдать семьям системы непрерывного флэш-мониторинга глюкозы за счет бюджета.