Неизвестные ранее фото советских вождей нашли в Новосибирске

Советские вожди крайне редко посещали Новосибирск и первым из них был Иосиф Сталин. Он приехал в столицу Сибири зимой 1928 года. Именно в нашем городе были опробованы меры, направленные на свертывание новой экономической политики и переход к форсированной индустриализации.

Леонид Брежнев побывал в Новосибирске два раза. 30 августа 1972 года во время поездки по Сибири и Казахстану он пытался найти способы предотвратить зерновую катастрофу, грозившую обрушиться на Советский Союз в результате засухи. Спустя шесть лет, 31 марта 1978 года, Брежнев побывал в ракетной части, располагавшейся недалеко от города.

Чаще остальных, целых четыре раза, Новосибирск посещал Никита Хрущев. В июле 1956 года, в октябре 1959-го, в марте и ноябре 1961 года. Главной целью его визитов было решение вопросов сельского хозяйства, пишет VN.ru.

Специалисты Государственного архива Новосибирской области обнаружили неизвестные ранее фотографии в ходе поисковой работы и организовали их выставку.

— Нами собран уникальный фотоальбом, где на фотографиях, снятых фотографом-любителем Александром Щербаковым, запечатлено общение Хрущева с учеными Академгородка весной 1961 года, а также снимки из альбома о посещении Брежневым завода им. Чкалова в августе 1972-го, подготовленного для подарка генсеку руководством завода,— рассказали в архиве Новосибирской области изданию.

Ранее редакция сообщала о том, что обнародовано письмо будущего президента США жителям Новосибирска. Свое послание Ричард Никсон отправил после визита в сибирскую столицу ровно 65 лет назад.