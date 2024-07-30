Обнародовано письмо будущего президента США жителям Новосибирска

Рассекречено письмо вице-президента США Ричарда Никсона жителям Новосибирска, которое он отправил после поездки в сибирскую столицу 65 лет назад.

Будущий президент Америки с супругой прибыл в Новосибирск 28 июля 1059 года после визита в Москву и Ленинград. Его поездка в СССР была в рамках открывшейся Американской Национальной выставки.

Несмотря на то, что гости пробыли в Новосибирске всего два дня, они были поражены гостеприимством и культурным развитием города.

За это время Никсон успел побывать на промышленных предприятиях, новосибирской ГЭС и в строящемся тогда Академгородке. Но больше всего вице-президента США впечатлили театры.

— Подумать только! В этом далеком сибирском городе шесть театров, а в Вашингтоне, столице, ни одного, — заявил американский гость после просмотра балета «Лебединое озеро».

Стоит отметить, что именно с приездом Никсона связывают прорыв в строительстве новосибирского Академгородка. Когда будущий президент США увидел строительную площадку в Золотой долине, он в восторг не пришел:

— О-о-о, русских опасаться нечего, тут ведь еще ничего не построено…, — заявил он.

В городском архиве сохранилось письма Никсона с благодарностью руководителям города за теплый прием. Адресованное послание Ричарда Никсона к жителям Новосибирска решили обнародовать к юбилею архива. Как сообщает VN.ru, письмо было написано 3 августа 1959 года в Варшаве.

«Хочу воспользоваться возможностью, чтобы выразить признательность за гостеприимство, которое жители Новосибирска оказали миссис Никсон, мне и членам нашей делегации. Мы были впечатлены вашим прогрессом, вашими культурными достижениям и, конечно, «Лебединым озером». Наше единственное сожаление — мы не смогли погостить дольше, чтобы познакомиться и пообщаться с жителями Новосибирска.

Как я и сказал во время моего визита ваш пионерский дух демонстрирует схожесть с американским, который тоже развивался из новой страны, как и ваша. Я уверен, что это укрепит дружбы наших народов и поможет продвинуться к достижению нашей общей цели – поддерживанию мира. С наилучшими пожеланиями, искренне ваш, Ричард Никсон».

Ранее редакция сообщала о том, что Госдепартамент США продолжает вносить в санкционные списки российские компании, заявляя, что одной из целей Вашингтона должен стать подрыв российской энергетики и, в частности, проекта «Арктик СПГ – 2». Для реализации этих планов введены санкции против добывающих компаний. В реестр «запрещенки» вошли и 12 компаний из СФО, среди которых АО «Разрез Колыванский», ООО «Листвянский обогатительный комбинат», ООО «Разрез Верхнетешский», ООО «Разрез Восточный», ООО «Разрез Кузнецкий Южный» и «Разрез Малиновский». В начале мая 2024 года еще две новосибирские организации пополнили список санкций Америки. Ими оказались ООО «Научные приборы и системы» и АО «Институт прикладной физики».