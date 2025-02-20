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В Новосибирской области вручили награды Защитникам Отечества

  • 20/02/2025, 17:35
В Новосибирской области вручили награды Защитникам Отечества
Среди наград – Орден Мужества, медали «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу», «За храбрость», медаль Суворова, медаль Жукова, медали «За боевые отличия», «Воинскую доблесть» и другие

В областном Правительстве прошли торжественные мероприятия, на которых государственные, ведомственные и региональные награды были вручены военнослужащим, ветеранам и участникам специальной военной операции, а также сотрудникам ГУ МВД России по Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников выразил благодарность участникам за проявленное мужество и доблесть, подчеркнув, что они продолжают выдающиеся традиции предков – тех воинов, которые одержали победу в Великой Отечественной войне. Он отметил, что последние годы значительно изменили наше восприятие событий, Отечества и друг друга. Теперь День Защитника Отечества уже не рассматривается исключительно как «мужской» праздник.

— Сегодня Защитниками Отечества могут считаться многие: работники оборонной промышленности, добровольцы и волонтёры. Это массовое движение людей, которые вне своих должностных обязанностей работают над тем, чтобы помочь нашим бойцам и приближать Победу, собирая гуманитарную помощь. В год 80-летия Великой Победы, объявленный Президентом Годом Защитника Отечества, особенно важно помнить тех, кто выполняет сложнейшую задачу — защищает право нашей страны на независимость и будущее. Наши защитники показали, что российский народ силен и сплочен. Спасибо вам, желаем удачи и скорейшей Победы, — обратился к участникам глава региона.

В своём ответном слове один из героев от имени всех военнослужащих поблагодарил руководство города и области, работников сферы бюджета, служащих предприятий, а также членов общественных организаций и волонтёров, которые совместно с бойцами стремятся к победе:

— Защитник Отечества. Это выражение всегда символизировало гордость, и я испытываю глубокое чувство гордости за тех, кто с достоинством защищал нашу страну в исторических битвах и продолжает сражаться, не щадя своих жизней. Мы гордимся тем, что являемся частью мощной силы, которая всегда на страже Родины, в том числе и в зоне проведения специальной военной операции. С честью продолжаем традиции наших предшественников, носим высокое звание сибирского воина. Враг будет побеждён, победа останется за нами.

Во время награждения сотрудников ГУ МВД России по Новосибирской области начальник главка Андрей Кульков отметил, что за время специальной военной операции несколько десятков сотрудников были представлены к наградам за отличное выполнение задач:

— Это высокая оценка усилий каждого из вас, коллеги. Спасибо за ваш труд и патриотизм!

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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