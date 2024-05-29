Неизвестные сломали аттракцион, открывшийся в День Победы под Новосибирском

Неизвестные сломали аттракцион, открывшийся в День Победы в Барабинске.
Отмечается, что в течение месяца аттракцион повреждали дважды, это уже третий эпизод.
По сообщению администрации Барабинска, неизвестные в вечернее время проникли в парк, порезав сетку аттракциона, порвали полотна батута, загнули стену лабиринта, пытаясь залезть через верх.
Сейчас аттракцион не работает, и его нужно отремонтировать.
На данный момент стоимость ущерба составляет 40 тысяч рублей.
Подготовлено заявление в полицию по факту порчи имущества.
Ранее редакция сообщала о том, что разгромившие топорами аэротрубу в Free Fly отправились в колонию в Новосибирске.
Источник фото: Администрация Барабинска, автор: пресс-служба.
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