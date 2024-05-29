Неизвестные сломали аттракцион, открывшийся в День Победы под Новосибирском

Неизвестные сломали аттракцион, открывшийся в День Победы в Барабинске.

Отмечается, что в течение месяца аттракцион повреждали дважды, это уже третий эпизод.

По сообщению администрации Барабинска, неизвестные в вечернее время проникли в парк, порезав сетку аттракциона, порвали полотна батута, загнули стену лабиринта, пытаясь залезть через верх.

Сейчас аттракцион не работает, и его нужно отремонтировать.

На данный момент стоимость ущерба составляет 40 тысяч рублей.

Подготовлено заявление в полицию по факту порчи имущества.

Ранее редакция сообщала о том, что разгромившие топорами аэротрубу в Free Fly отправились в колонию в Новосибирске.