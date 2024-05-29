«Ни милосердия, ни сострадания»: 105 сотрудников ГЭТ Новосибирска пожаловались на руководство в мэрию

Более ста сотрудников филиала № 4 «Левобережный трамвайный» откровенно рассказали журналистам, что творится на предприятии и почему им становится невозможно работать.

Своим обращением и жалобой на руководство люди поделились с журналистом издания Сибкрай.ru Рихардой Лем.

Это не секрет, что износ общественного транспорта Новосибирска составляет более 80 процентов. Средний возраст трамваев в городе – 29 лет. Износ контактной сети – почти 90 процентов. А почти половине трамвайных линий требуется капитальный ремонт. Работать в таких условиях ― уже подвиг. Но сотрудники уверяют, что руководство и без этого сделало их жизнь невыносимой.

Работники ГЭТ жалуются, что их лишили единственной столовой. Сначала ее отдали в аренду, а потом и вовсе закрыли. Ликвидировали и стоматологический кабинет, который работал на территории филиала и был очень удобен для сотрудников.

Но больших ужас на людей навела новая форма, которая похожа на зековскую робу. Кроме того, она не предусмотрена для женщин, что создает трудности во время походов в туалет, особенно если он уличный и в зимнее время года.

― Выдаваемая обувь скользкая при минусовой температуре, верхняя одежда некомфортная и напоминает форму заключенного исправительной колонии. Сотрудники отказываются ее получать, – пожаловались работники.

Огромный дискомфорт вызывает отсутствие кондиционеров в кабинах водителей и запрет на возможность вешать жалюзи от палящего солнца.

Но самое страшное происходит зимой, когда прекращается подача электроэнергии и трамвай останавливается на неопределенное время.

― На предприятии широко применяется практика «вымораживания» экипажей при минусовых температурах, при многочасовых простоях. Руководство ГЭТ абсолютно не интересует ни срочная подача автобусов для сохранения здоровья и жизни экипажей, ни горячее питье для согревания собственных сотрудников. Экипажи оставляют на произвол судьбы, замерзать заживо. Нет ни милосердия, ни сострадания к собственным сотрудникам. Подобная практика напоминает карательные акции фашистов во время ВОВ, – говорят авторы обращения.

Есть много претензий и к многочисленным лишениям премии и ошибках при начислении зарплат, которые и без того копеечные.

Работники направили свою петицию бывшему и.о. мэра Олегу Клемешову. Однако вместо помощи получили очередную отписку за подписью находящейся сейчас в СИЗО Олеси Богомазовой.