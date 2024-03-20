Разгромившие топорами аэротрубу в Free Fly отправились в колонию в Новосибирске

В Железнодорожном районном суде Новосибирска огласили приговор пятерым мужчинам, разгромившим аттракцион «Аэротруба» в спортивном комплексе Free Fly летом 2021 года.

В колонии общего режима будут отбывать свои сроки: Андрей Хвостов и Алексей Литовченко, получившие по 4,5 года лишения свободы, а также Денис Гордейчук — 3,5 года. В ИК строгого режима отправятся Руслан Паров и Илья Иванин, которым суд дал по 4 года лишения свободы.

— По решению суда в счет возмещения материального ущерба в пользу потерпевшего с осужденных солидарно взыскано 916 тысяч рублей, — пояснила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Согласно материалам дела, до инцидента, в мае в спортивный комплекс Free Fly на улице Спартака пришли несколько мужчин и заявили владельцу, что за право вести бизнес «нужно платить». Они потребовали передать им третью часть «Аэротрубы», на что предприниматель ответил отказом.

После этого, 14 июля, несколько вооруженных топорами человек в масках ворвались в Free Fly и со словами: «Вас предупреждали!» разгромили мебель, компьютерную технику и аэротрубу. Во время «штурма» в аэроклубе были посетители, которые в спешке и с ужасом в глазах выбегали на улицу.

Перед происшествием гоп-компания попала на камеру видеонаблюдения когда шла к зданию спорткомплекса. Беспредельщики были задержаны сотрудниками полиции практически сразу после инцидента.

На пятерых из них было возбуждено уголовное дело по статьям «Вымогательство» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».