Юрий Похил получил звание «Почетного жителя Новосибирска»

Сессия городского совета проголосовала за присвоение звания «Почетный житель города» трем гражданам. Этот статус получили:

Николая Бирюля, заслуженный работник культуры РФ (44 голоса);

Юрий Похил, директор МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» (42 голоса).

Кроме того, решением совета депутатов звание «Почетный житель города» было присвоено заслуженному врачу РФ Борису Добрякову посмертно (45 голосов).

Напомним, с 1 января 2024 года ежемесячное пособие для новосибирцев, удостоенных звания «Почетный житель города» проиндексировано с 54,3 тысяч рублей до 58,7 тысяч рублей (без учета налога на доходы физических лиц). Постановление об индексации опубликовано в бюллетене органов местного самоуправления Новосибирска 15 февраля.

Кроме того, увеличилось ежемесячное денежное вознаграждение вдовам (вдовцам) лиц, удостоенных звания «Почетный житель города», не вступившим в новый брак. Оно составит 29,3 тыс рублей (в 2023 году — 27,1 тысяч рублей).

Ранее редакция сообщала, что Александра Асеева лишили звания Почетный житель Новосибирска.