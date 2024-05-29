Юрий Похил получил звание «Почетного жителя Новосибирска»

Сессия городского совета проголосовала за присвоение звания «Почетный житель города» трем гражданам. Этот статус получили:
Кроме того, решением совета депутатов звание «Почетный житель города» было присвоено заслуженному врачу РФ Борису Добрякову посмертно (45 голосов).
Напомним, с 1 января 2024 года ежемесячное пособие для новосибирцев, удостоенных звания «Почетный житель города» проиндексировано с 54,3 тысяч рублей до 58,7 тысяч рублей (без учета налога на доходы физических лиц). Постановление об индексации опубликовано в бюллетене органов местного самоуправления Новосибирска 15 февраля.
Кроме того, увеличилось ежемесячное денежное вознаграждение вдовам (вдовцам) лиц, удостоенных звания «Почетный житель города», не вступившим в новый брак. Оно составит 29,3 тыс рублей (в 2023 году — 27,1 тысяч рублей).
Ранее редакция сообщала, что Александра Асеева лишили звания Почетный житель Новосибирска.
Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области.
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