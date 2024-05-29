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Юрий Похил получил звание «Почетного жителя Новосибирска»

  • 29/05/2024, 12:43
Автор: Юлия Данилова
Юрий Похил получил статус «Почетного жителя Новосибирска»
Борису Добрякову это звание было присвоено посмертно.

Сессия городского совета проголосовала за присвоение звания «Почетный житель города» трем гражданам. Этот статус получили:

  • Николая Бирюля, заслуженный работник культуры РФ (44 голоса);
  • Юрий Похил, директор МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» (42 голоса).

Кроме того, решением совета депутатов звание «Почетный житель города» было присвоено заслуженному врачу РФ Борису Добрякову посмертно (45 голосов).

Напомним, с 1 января 2024 года ежемесячное пособие для новосибирцев, удостоенных звания «Почетный житель города» проиндексировано с 54,3 тысяч рублей до 58,7 тысяч рублей (без учета налога на доходы физических лиц). Постановление об индексации опубликовано в бюллетене органов местного самоуправления Новосибирска 15 февраля.

Кроме того, увеличилось ежемесячное денежное вознаграждение вдовам (вдовцам) лиц, удостоенных звания «Почетный житель города», не вступившим в новый брак. Оно составит 29,3 тыс рублей (в 2023 году — 27,1 тысяч рублей).

Ранее редакция сообщала, что Александра Асеева лишили звания Почетный житель Новосибирска.

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области.

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Почетный житель Новосибирска Горсовет


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