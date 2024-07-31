Неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП в Новосибирске

В Новосибирске автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода и уехал с места ДТП. Дорожный инцидент произошел в Октябрьском районе города в ночь на 31 июля.

По данным Госавтоинспекции, неустановленный автомобиль ехал по улице Большевистской со стороны Добролюбова. Возле дома № 177/24 он на всей скорости наехал на пешехода, который шел по проезжей части.

— В результате ДТП женщина получила травмы несовместимые с жизнью, от которых скончалась. Личность погибшей не установлена, на вид ей около 30-и лет. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, наряд ДПС. Устанавливаются обстоятельства и личность водителя, — рассказали в городской ГАИ.

Ранее редакция сообщала о том, что ночью на трассе в Новосибирской области под колесами автомобиля погиб пешеход. В ГАИ отметили, что у погибшего мужчины на верхней одежде отсутствовали светоотражающие элементы.