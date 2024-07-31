У мигрантов забрали 20 тонн опасных арбузов, валяющихся на земле в Новосибирске

В Новосибирске у мигрантов-торгашей забрали 20 тонн арбузов и дынь, которые валялись на обочине дороги. Рейд полицейские вместе с сотрудниками мэрии провели в Октябрьском районе города.
— На нарушителей составлен административный протокол, в качестве обеспечительной меры изъято 20 тонн плодов, — заявили городские власти.
Ранее редакция сообщала о том, что на Хилокской улице в Новосибирске у торговцев- иностранцев изъяли более 400 кг фруктов и овощей. Вся их продукция валялась прямо на обочине Ордынского шоссе.
Источник фото и видео: Телеграм-канал мэрии Новосибирска
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