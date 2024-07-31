Рекламодателям

У мигрантов забрали 20 тонн опасных арбузов, валяющихся на земле в Новосибирске

  • 31/07/2024, 10:00
Автор: Ольга Кирсанова
У мигрантов забрали 20 тонн опасных арбузов, валяющихся на земле в Новосибирске
Рейды по незаконной торговле провели в Октябрьском районе города.

В Новосибирске у мигрантов-торгашей забрали 20 тонн арбузов и дынь, которые валялись на обочине дороги. Рейд полицейские вместе с сотрудниками мэрии провели в Октябрьском районе города.

— На нарушителей составлен административный протокол, в качестве обеспечительной меры изъято 20 тонн плодов, — заявили городские власти.

Ранее редакция сообщала о том, что на Хилокской улице в Новосибирске у торговцев- иностранцев изъяли более 400 кг фруктов и овощей. Вся их продукция валялась прямо на обочине Ордынского шоссе.

Источник фото и видео: Телеграм-канал мэрии Новосибирска

771

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : незаконная торговля Мигранты изъятие продукции


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Принцип «Галя, отмена, мы договорились» в корпоративных конфликтах уже не работает

Информация выходит в публичную плоскость и несет необратимые риски, в том числе репутационные.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Экопарк под Новосибирском почти в четыре раза увеличит прием туристов
31/07/24 18:30
Бизнес Туризм
«Лучших по профессии» выбрали в «Сибантраците»
31/07/24 18:20
Бизнес
«Пока наши мужья на СВО, нас будут насиловать»: мигранты преследуют жен бойцов СВО в селе под Новосибирском
31/07/24 17:47
Общество
АвтоВАЗ может снова повысить цены на Lada
31/07/24 17:45
Бизнес
В Новосибирске началась кампания по подготовке к зимнему содержанию дорог
31/07/24 17:30
Бизнес Город
Многодетные отцы не получат отсрочку от мобилизации в Новосибирске
31/07/24 17:15
Общество Политика
Первомайский сквер в Новосибирске обещают сдать 15 августа
31/07/24 17:00
Бизнес Власть Город
Водителя Mercedes, насмерть сбившего женщину на Большевистской, задержали полицейские
31/07/24 16:34
Происшествия
Мотоциклист погиб из-за подрезавшей его женщины за рулем Volkswagen в Новосибирске
31/07/24 16:30
Происшествия
Давать мигрантам гражданство РФ после постановки на воинский учет предложили в Госдуме
31/07/24 15:30
Общество
Сибирские ученые просят увеличить расходы бюджета на гражданскую науку
31/07/24 15:00
Власть Инвестиции Наука
Продукция товаропроизводителей из районов области стала доступнее жителям левобережья Новосибирска
31/07/24 14:32
Власть
Мигранта оштрафовали за липовые права, по которыми он катался по Новосибирску
31/07/24 14:30
Право&Порядок
Новосибирских блогеров и паблики возьмет на контроль Роскомнадзор
31/07/24 13:56
Бизнес Власть Общество
Мигрант разбился во время ремонта крыши школы в Новосибирске
31/07/24 13:30
Происшествия
«СпецТрансСтрой» опротестует расторжение контракта по станции «Спортивная» в суде
31/07/24 13:15
Бизнес Власть Общество
В Новосибирск возвращается федеральная сеть кофеен формата to go
31/07/24 13:00
Бизнес
Водителя Mercedes, насмерть сбившего женщину, разыскивают в Новосибирске
31/07/24 12:30
Общество Происшествия
Мигранта, убившего 17 лет назад жителя Новосибирска, задержали при пересечении госграницы
31/07/24 11:30
Право&Порядок
Финал «Гран-при России» по фигурному катанию перенесли из Новосибирска в Красноярск
31/07/24 11:00
Общество Спорт
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Анастасия Агафонова вошла в Топ-5 рейтинга руководителей подразделений premium banking
30/07/24 15:12
Новосибирские энергетики помогли коллегам восстановить линию 110 кВ в Омской области
30/07/24 9:08
«Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-4 карт с кешбэком на все
29/07/24 11:00
Банк Уралсиб вошел в Топ-5 лучших кредитов наличными
26/07/24 10:31
«АгроПРО»: номинация о тех, кто стоит на страже продовольственной безопасности страны
26/07/24 10:00
Успеть за 7 дней: оргкомитет конкурса «Сибирь.ПРО» завершает приём заявок
25/07/24 15:16

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска