Нейропилот и медиаполицейский: искусственный интеллект назвал профессии будущего

Список профессий будущего уже не выглядит как экзотический. Некоторые из них стали реальной частью нашей жизни.

В рейтинг, сформированный искусственным интеллектом, попали специалист по кибербезопасности, нейропилот, рециклинг-технолог, цифровой лингвист, биомиметик, специалист по ИИ-этике и медиаполицейский. Эксперты рынка труда оценили их реалистичность

— Нейропилотирование развивается параллельно с беспилотным транспортом, которому предсказывают большое будущее в космосе, под землёй и в мировом океане. Профессиональные нейропилоты управляют беспилотными летательными аппаратами буквально силой мысли, передавая мозговые импульсы на нейроинтерфейс. Отсюда особые требования не только к хард-, но и к софт-скилам — и в первую очередь необходимы стрессоустойчивость и самоконтроль. Реальность профессии: 10/10. По прогнозу Минпромторга, объём рынка БЛА к 2030 году составит 120 миллиардов рублей — и часть их точно уйдёт нейропилотам, — считают эксперты онлайн-сервиса hh.ru.

В отличие от специалиста по кибербезопасности, которые в нашем мире более реальны, медиаполицейский работает с пользовательским контентом. Его задача — находить и проверять ресурсы на предмет соответствия законодательству, бороться с проявлениями экстремизма и преступлениями против личности, а также блокировать пиратскую информацию. Предполагается, что медиаполицейские получат одну из специализаций — расследование правонарушений в отношении физических лиц (кибербуллинг, сталкеринг), юридических лиц (пиратство) или государства (экстремизм).

В настоящей жизни вероятность появление такой вакансии маловероятна. Функцию медиаполицейского выполняют сотрудники разных подразделений и даже интернет-волонтеры.