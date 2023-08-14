Новосибирская область сможет тратить на концессии не 2,5%, а 20% от собственных доходов бюджета

В Минфине РФ предложили на законодательном уровне ограничить расходы регионов на выплаты инвесторам по договорам о государственно-частном партнерстве (ГЧП), концессионным и лизинговым соглашениям. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо первого заместителя министра Леонида Горнина руководителям финансовых органов субъектов от 27 июля. Порог ежегодных расходов регионов на выплаты по таким обязательствам предлагается установить в размере 20% от суммы их собственных доходов (налоговых и неналоговых).

При этом, в в Минфине хотят установить потолок и по допустимому вознаграждению инвесторам за их участие в совместных с государством проектах. Плата концессионеру из бюджета не должна превышать уровень ключевой ставки плюс 3%, следует из презентации министерства.

Ранее Минфин на встрече с представителями субъектов обсудило риски роста долговой нагрузки на их бюджеты из-за возникновения задолженности инвестиционного характера, напоминает Горнин в своем письме. Он просит руководителей региональных финансовых министерств сформировать отчеты об объеме обязательств перед бизнесом по концессиям, соглашениям о ГЧП и лизинговым договорам, пишут «Ведомости».

В 2010 году Леонид Горнин был назначен министром финансов и налоговой политики Новосибирской области, в 2011-2012 занимал должность первого заместителя губернатора региона, в 2012-м назначен заместителем министра финансов России, в 2018-м — первым заместителем министра финансов РФ.

Напомним, в Новосибирской области в 2021 году приняли закон об инвестиционном фонде.. Первоначально речь шла о 2% от прогнозируемых собственных доходов бюджета региона, которые лоббировали депутаты Заксобрания. В ходе переговоров эта

Как пояснял депутатам на сентябрьской сессии в 2022 году министр экономического развития региона Лев Решетников, на 2024 год по тем концессиям и ГЧП, которые уже просчитаны (Новые цены по школам и поликлинике на ОбьГЭСе на тот момент не учитывались. — Ред.), область должна будет выплачивать 9-10 млрд рублей.

— Наконец, на уровне Российской Федерации ввели хоть какое-то ограничение на выплаты по концессиям и ГЧП. Хотя, на мой взгляд, 20% от собственных доходов — это очень много. Тем более если посмотреть, что сейчас происходит с этими ГЧП и концессионными проектами: сроки сдачи откладывают, стоимость растет, а бюджеты должны за это платить. Я говорю про четвертый мост, поликлиники, а недавно стало известно о том, что сдвигаются сроки введения 6 концессионных школ, — комментирует депутат регионального парламента Новосибирской области Вячеслав Илюхин. — У Новосибирской области планка отсечения сегодня меньше, но никто же не говорит, что мы должны ее повышать.

Вице-спикер регионального парламента, заместитель председателя бюджетного комитета Ирина Диденко напоминает, что Новосибирская область задумалась о необходимости ограничения долгов будущих периодов еще 3 года назад, и 2,5% от собственных доходов бюджета, которые прописаны в областном законе как точка отсечения годовых платежей по ГЧП и концессиям, были взяты не с потолка.

— Мы проанализировали бюджеты прошлых лет и определили, что 2,5% от собственных доходов — это та сумма, выплаты по которой позволят сохранить бюджет развития. Мы у себя в законодательстве отразили это решение потому, что в регионе на тот момент уже реализовывались много концессионных и ГЧП-проектов. При этом хочу напомнить, что в 2,5% у нас не входят проекты, реализуемые в рамках дорожного фонда и безвозмездных поступлений федерального бюджета, то есть по факту в регионе на проекты ГЧП и концессий направляется больше средств, — рассуждает зампредседателя бюджетного комитета областного парламента. — На мой взгляд, для обеспечения контроля на федеральном уровне было бы эффективнее приравнять эти обязательства к госдолгу, со всеми ограничениями для региона, которые действуют при его превышении. Не исключаю, что на федеральном уровне пойдут по этому пути.

Вице-спикер регионального парламента Новосибирской области Владимир Карпов сообщил редакции, что не в курсе намерений Минфина, но так как они уже публично озвучены, считает, что центру, скорее всего, необходим какой-то принудительный механизм для их реализации, иначе каждый субъект будет действовать по своему усмотрению.

— Нужно будет внимательно посмотреть, как федералы сформулируют это намерение, не просто цифру, а мотивировку, чтобы уже на стадии обсуждения документа понимать, что имеется в виду и какие решения необходимо принимать на региональном уровне, — говорит Карпов. — Если у субъектов будет свобода действий, то это один вариант, и мы будем отталкиваться от установленной нами величины. Если цифра будет установлена принудительно, то это другой вариант. Мне кажется, что если планируется распространить идею на всю Россию, то нужно включить принудительный механизм. Не только у нас в Новосибирской области отличается позиция по отношению к таким выплатам из бюджета.

По данными Минэкономразвития Новосибирской области, общий объем инвестиций по реализуемым на сегодняшний день на территории региона проектам ГЧП и МЧП составляет более 101,9 млрд рублей, из которых более 55 млрд рублей — частные инвестиции, 46,9 млрд — бюджетное финансирование. В стадии реализации находятся 50 инвестиционных проектов с применением механизма ГЧП и МЧП, а также концессия (судя по реестру). Наиболее востребованными отраслями реализации проектов ГЧП (МЧП) в Новосибирской области являются коммунальная инфраструктура, где реализуются 19 проектов, и бытовые услуги, в которой в стадии реализации находятся 7 проектов.

В результате июльских поправок доходы областного бюджета, с учетом федеральных средств, 2023 года составят 276,180 млрд руб., расходы — 322 млрд руб, дефицит — 46,8 млрд.

Ранее редакция сообщала о том, что сроки ввода концессионных школ снова перенесены. На этот раз на 2024 год.