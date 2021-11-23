Нейросеть лечит животных

Новосибирская компания ООО «Эмбл» на базе московской ветеринарной клиникой «Новый век» работает над совершенствованием технологии дифференциальной диагностики легочных заболеваний у животных, в частности у лошадей. Об этом в беседе с корреспондентом Infopro54 рассказал гендиректор ООО «Эмбл» Вячеслав Вышегородцев. Изначально, по словам руководителя компании, прицел был на исследование легочных заболеваний у людей

— Дыхание записывается на электронный стетоскоп, потом нейросеть анализирует эти звуки, — рассказывает Вышегородцев. — Но для людей данная разработка была не очень актуальна: хорошо доступны другие способы диагностики: МРТ, КТ. Мы перешли в ветеринарию и сейчас конкретно разрабатываем систему диагностики для лошадей. В настоящее время — только лошади, потому что производительных животных не будут лечить. Их проще сразу умертвить. Если берем птицу, свиней или крупнорогатый скот, то там основной метод диагностики такой: берутся несколько особей из стада, им проводится вскрытие — это самый точный метод диагностики.

По словам руководителя компании, данная технология имеет ряд преимуществ перед использующимися в настоящее время, во-первых, в плане безболезненности и отсутствия стресса для животного, а, во-вторых, точности полученных показателей.

— Бронхоскопия до нижней полости легких добраться не может, и в этом случае продиагностировать не получится, — рассказывает Вышегородцев. — УЗИ не видит полости легкого в силу того, что в легком очень много газов. При газоанализе и инвазивном методе животное испытывает стресс. Из-за него развивается пневмония. При бронхоскопии лошади вкалываются седативные препараты. Эта процедура очень болезненная для животного: в легкое можно попасть только через ноздрю, после этого лошадь отходит несколько дней, поэтому не может тренироваться, участвовать в каких-то процедурах, соревнованиях.

В настоящее время компания сотрудничает с новосибирским и московским ипподромами. Однако есть заинтересованность и потенциальных партнеров из-за рубежа.

— Есть контакт с Турцией, — говорит гендиректор компании. — Там готовы предлагать нашу систему конноспортивным клубам и ипподромам на территории Турции. Также есть большой интерес из Саудовской Аравии и Катара. Мы были на закрытой встрече с бизнес-послом. Там ждут подтверждения того, что все работает, есть большой интерес к системе. Кроме этого, мы сейчас ведем переговоры с французской клиникой в Лионе, одной из лучших в Европе, чтобы на их базе тоже запустить исследования. Если мировая обстановка не загонит всех опять в какие-то локдауны, то мы планируем весной 2022 года выйти с готовым продуктом на международный рынок.

ООО «Эмбл» зарегистрировано 17 июня 2020 года, является резидентом бизнес-инкубатора Академпарка. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения.