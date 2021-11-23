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Минздрав планирует изменить процедуру проверки водителей на наркотики

  • 23/11/2021, 09:58
Автор:
Законопроект Минздрава
Уже подготовлен соответствующий проект.

Процедура проверки водителей на наркотическую зависимость в России может поменяться. Соответствующий проект поправок к закону уже подготовил российский Минздрав.

Как пишет «Коммерсант», экспресс-тест, по мнению наркологов, не всегда даёт возможность установить наркозависимость у конкретного пациента. Наркоманы знают, спустя какое время в моче не остаётся следов наркотиков, и идут сдавать тест в нужное им время, уверены врачи. Именно поэтому ведомство предлагает отправлять некоторых водителей на лабораторный анализ вне зависимости от результата экспресс-теста. Нарколог, основываясь на клинической картине, вынесет решение. Однако должны быть обнаружены одновременно три признака употребления запрещенных веществ. Среди них – неадекватность поведения, ускорение или замедление темпа мышления, эмоциональная неустойчивость и другие. Также обратят внимание на следы от инъекций.

— Опытный наркопотребитель хорошо знает, в течение какого времени следы каких наркотиков обнаруживаются в моче. Если он приходит через два-три дня после последнего употребления запрещенного вещества, вы получите негативный результат, — подчеркнул директор Центра по лечению наркотической и алкогольной зависимости Михаил Зобин.

По его словам, из-за постоянного обновления «дизайнерских» наркотиков на нелегальном рынке лабораторные методы часто дают ложноотрицательные результаты.

Нарколог Александр Ковтун добавил, что на основании предлагаемого перечня почти любого человека можно будет отправить на лабораторное исследование мочи.

Фото: pixabay.com автор: ckstockphoto

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : наркотическая зависимость Минздрав России законопроект водители


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