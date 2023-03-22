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Нейросети могут стать причиной потери работы для целого ряда специалистов

  • 22/03/2023, 11:54
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Нейросети могут стать причиной потери работы для целого ряда специалистов
Среди них — дизайнеры, копирайтеры, маркетологи и программисты.

О том, что в перспективе нейросети могут оставить без работы многих специалистов, считает почти 50% руководителей российских компаний и начальников отделов в организациях, сообщили РИА Новости в исследовательском центре Зарплаты.ру.

— Уверены, что так и будет, 18% опрошенных, 47% считают, что это вероятно, но не в ближайшее время. Еще 24% думают, что полностью заменить сотрудника нейросеть не сможет, но станет подспорьем в ряде задач, 9% респондентов относятся к нейросетям скептически и уверены, что они не смогут полностью заменить сотрудников, а 2% затруднились ответить, — говорится в сообщении.

Участники исследования уверены, что нейросеть однажды сможет заменить дизайнеров (53% ответов), маркетологов (46%), копирайтеров (45%), программистов и логистов (по 42%), бухгалтеров (33%), менеджеров по продажам (27%), HR-специалистов (26%), финансистов (22%), социологов (20%), юристов (15%), журналистов (13%), преподавателей (12%) и психологов (10%).

Согласно данным аналитиков, руководители готовы доверить нейросети переводы (51%), техническую поддержку (46%), подготовку аналитики (45%), генерацию текста (44%), создание дизайна (43%), ведение коммуникации (34%), написание кода (33%) и задачи, связанные с обучением людей (23%). Наиболее остро, на взгляд респондентов, во внедрении искусственного интеллекта нуждаются IT (21% опрошенных), финансовая сфера (14%), маркетинг и сфера услуг (по 11%), образование (8%), продажи (6%), промышленность и медицина (по 5%).

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Фото: freepik.com

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Рубрики : Общество Бизнес Технологии

Регионы: Россия

Теги : потеря работы новые технологии нейросети исследование


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