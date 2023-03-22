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Вероятность возврата распределения выпускников вузов очень высока

  • 22/03/2023, 11:26
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Распределение выпускников вузов
Сейчас большинство из тех, кто получил высшее образование на бюджетной основе, уходят работать на по профессии.

— На мой взгляд, возвращать распределение выпускников нужно. Если государство потратило на твое обучение, на то, чтобы ты получил высшее образование немалые средства, то ты должен минимум три года потратить на работу по профессии в том месте, где это нужно государству, — пояснил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, комментируя ситуацию с кадрами в экономике и строительной отрасли в ходе прямого эфира.— Не знаю, когда появится политическая воля для возврата практики распределения, но с учетом того, что мы отказались от Болонской системы, вполне возможно, что мы вернемся к распределению.

В качестве альтернативы, по его словам, сегодня рассматривается заключение договоров целевого обучения, когда студент обязуется отработать на предприятии определенное количество времени.

Участники строительного рынка также говорят о необходимости распределения и закрепления выпускников, которые проходят обучение на бюджетной основе. В частности, по словам гендиректора ООО «Бердский строительный трест» Александра Воронина, после окончания строительного вуза в среднем 80 из 200 выпускников уходят из стройки в другие сферы.

— В стройке сейчас не хватает кадров практически по всем специальностям. У нас много строек в районах области, на которые людей невозможно заманить даже зарплатой, —добавил он.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков заявил, что зарплаты на стройке вполне приличные. Конкретные суммы он не назвал, но отметил, что фактические цифры отличаются от тех, которые приводит статистика.

Подготовка кадров для оборонки

В вузах растет заказ на подготовку специалистов для оборонных предприятий

— Я постоянно разговариваю с застройщиками: они готовы брать молодежь, обеспечивать их хорошей зарплатой. Но деньги в строительстве тяжелые, а в последние года молодежь идет за легкими деньгами, — подчеркнул чиновник.

Напомним, в вузах Сибири в последние годы увеличивается количество студентов, которые обучаются по целевому набору. С 2022 года растет заказ на подготовку специалистов со стороны предприятий оборонного комплекса.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что в промышленном парке Новосибирска планируют построить гостиницу, чтобы привлечь кадры. 

Фото pixabay — abakumada

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Рубрики : Власть Бизнес Образование

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : целевой набор Распределение выпускников вузов Подготовка кадров


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