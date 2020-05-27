Передача электросетей в АО «РЭС»: положительный опыт застройщиков

АО «РЭС» ведет активную работу по консолидации объектов электросетевого хозяйства на территории региона. Стоит отметить, что энергетики рассматривают предложения о передаче различных категорий объектов – от бесконтрольно функционирующих до недавно построенных.

При этом собственники электроустановок, передаваемых в АО «РЭС», получают очевидные выгоды от такого сотрудничества, снимая с себя определенные риски и снижая затраты. Для обслуживания электросетей необходимо иметь персонал соответствующей квалификации, а также создавать все условия для соблюдения специальных норм эксплуатации электрических сетей и правил охраны труда. Кроме того, в процессе эксплуатации возникает масса издержек, связанных с оплатой текущего ремонта, потерь в электрических сетях, а также прочими платежами.

Примером успешного опыта сотрудничества собственников электросетей и энергетиков может служить ряд объектов. Так, в 2018 году застройщик одного из коттеджных поселков Первомайского района Новосибирска передал по договору в АО «РЭС» две трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, порядка 135 метров кабельных и почти 3000 метров воздушных линий электропередачи. Все объекты включены в планы технического обслуживания АО «РЭС», а проживающим в поселке потребителям обеспечивается качественное электроснабжение.

В 2019 году Общество приобрело у застройщика 26-этажного жилого дома класса «комфорт+» в Дзержинском районе Новосибирска более 60 метров кабельных линий 6-10 кВ и трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. В настоящее время данные объекты также обслуживают специалисты АО «РЭС», обеспечивая надежное электроснабжение порядка 300 квартир, нескольких помещений общественного назначения и подземной автостоянки.

В конечном итоге, консолидация электросетевых объектов, проводимая Обществом, имеет ряд неоспоримых преимуществ как для собственников сетей, так и для конечных потребителей.

Подать заявку на передачу объектов в АО «РЭС» можно по адресу info@eseti.ru или 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 16А.

Фото предоставлено пресс-службой компании

