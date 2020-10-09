Подали тепло раньше. А надо ли было?

ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) призывает мэрию Новосибирска впредь, если позволяют погодные условия, не сокращать сроки запуска отопления в социальные объекты и жилые дома. Такой подход, по мнению директора компании Андрея Колмакова, позволит более тщательно подойти к устранению дефектов, выявленных в период испытаний городских теплосетей, чтобы не устранять их последствия с наступлением холодов. Об этом Колмаков заявил в ходе круглого стола в информагентстве ТАСС.

— В этом году мы развернули систему теплоснабжения Новосибирска за 10 дней (ранее график разворота составлял 14 дней), но мое личное мнение — гонка за сокращением срока запуска ни к чему хорошему не приводит. Необходимо больше времени для оценки ситуации с теплосетями перед зимним сезоном. Чем раньше мы начнем подключать город, тем быстрее пройдем все негативные моменты, — считает руководитель компании. — В этом году было «бабье лето», было две недели тепло. Вот сегодня дефект на Троллейной, вообще даже три дефекта по левому берегу. Они вылезли бы в любом случае, но раньше, а не сейчас, когда мы начали уже снимать негатив. У нас были всегда две недели на разворот. Поэтому будем обращаться с таким вопросом. Те ремонты, которые мы делаем, те техперевооружения, новое строительство — эти 2-3% ежегодной модернизации не решат проблему с состоянием тепловых сетей, которые есть в городе.

Напомним, СГК еще в начале сентября заявила о готовности обеспечить теплом 90% жителей Новосибирска. В мэрии с этим не стали спорить, но запустили опрос для того, чтобы выяснить мнение горожан по этой теме. В итоге отопительный сезон стартовал 22 сентября.

— Есть такие дома, которые уже две недели запуститься не могут (ЦТП-17, 22, 23, 18, 19, 47, 49), — сообщает эксперт. — О ситуации исполнитель коммунальных услуг не осведомлен. Телефонограммы об этом подаются несвоевременно. Поэтому идет шквал звонков в мэрию, в СГК и исполнителю коммунальных услуг. Сегодня у ТЭЦ-3 тоже отключение. Эти вопросы нужно отработать, а потом уже говорить о полной целесообразности подключения всего города. Если мы говорим о раннем начале отопительного сезона, то нужно проработать вопрос и по раннему отключению конкретных домов.

Список проблемных объектов теплосистемы дополняет и эксперт в сфере ЖКХ Оксана Царапкина

К вопросу относительно сроков подачи тепла в мэрии Новосибирска подходят двояко.

— С одной стороны, когда мы имеем какие-то жесткие сроки начала отопительного сезона, это технологически обоснованное решение, — говорит начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев. — Это очень хорошо для энергетиков. Это удобно и для жителей, когда наступают некомфортные температуры. С другой стороны, когда мы завершаем отопительный сезон, то получаем огромное количество обращений горожан: отключите отопление, в домах жарко, мы за это платим, мы открываем окна и топим воздух.

В идеале, по мнению Перязева, в Новосибирске необходимо создание такой системы теплоснабжения, при которой граждане, что называется, без посредников, сами могли бы принимать решение относительно не только времени появления тепла, но даже определенной температуры в своих домах.

— Если бы у нас была более совершенная система теплоснабжения, то, возможно, таких сроков бы и не было, — говорит чиновник. — Каждый житель по потребности открывал бы запорную арматуру и начинал забор тепла. Именно к этому начинаем потихоньку приходить. Кому-то хватает 21-22 градусов, кому-то надо больше.

В настоящее время, по информации мэрии, у 9,6 тысячи потребителей (социальные объекты и многоквартирные дома) имеются паспорта или акты готовности к отопительному сезону.

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