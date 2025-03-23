Некурящим сотрудникам могут поднять зарплату в Новосибирске

Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов предложил увеличить заработную плату россиянам, которые не курят на рабочем месте. Предложение было озвучено 20 марта.

Инициатива призвана мотивировать жителей Новосибирска вести здоровый образ жизни. В результате она может способствовать повышению производительности на рабочих местах.

— Курящий сотрудник постоянно болеет, гадит воздух, от него воняет, как от пепельницы. Поэтому, в общем, если человек не курит, то надо поощрять, — сообщил Милонов в Телеграм-канале.

Эта инициатива касается всех граждан России, и жители Новосибирска активно обсуждают её в социальных сетях. Одни поддерживают эту идею, считая, что она будет стимулом. Другие же воспринимают её как дискриминацию тех, кто курит, и нарушение прав работников. А третьи предлагают расширить меры, добавив запрет на употребление алкоголя и фастфуда.

Ранее редакция сообщала о том. что рекламу эзотерических услуг могут запретить в России. В Государственной Думе считают, что они могут ввести людей в заблуждение.