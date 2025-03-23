Офис экс-подрядчика «Спортивной» в Новосибирске возможно выставят на торги

В центре Новосибирска может быть продан офис скандально известного подрядчика — ООО «СпецТрансСтрой». Инспекция Федеральной налоговой службы №17 обратилась в суд с заявлением о проведении публичных торгов.

У компании имеются значительные задолженности как перед многочисленными контрагентами, так и перед государством.

Летом прошлого года налоговая инспекция №17 рассматривала возможность инициировать процедуру банкротства подрядчика, который строил станцию метро «Спортивная». Причиной такого решения стал долг компании в размере около 90 миллионов рублей. Однако процедура так и не была запущена.

В залоге у налоговой службы оказалась недвижимость должника: земельный участок в Коченево и три помещения в здании по адресу Фрунзе, 96, включая офис площадью 504 квадратных метра. Теперь инспекция требует в арбитраже разрешить продажу этого имущества.

Налоговая служба определила начальную стоимость самого большого офисного помещения на улице Фрунзе в размере 19,3 миллиона рублей, а трёх других объектов недвижимости — в 3,3 миллиона.

Арбитражный суд Новосибирской области принял заявление ИФНС №17 к рассмотрению. Разбирательство начнётся в апреле.

Ранее редакция сообщала о том, что достраивать станцию метро «Спортивная» в Новосибирске будет «Акви Технолоджи». Подрядчик должен завершить работу к середине июля.