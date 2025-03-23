ХК «Сибирь» уступил в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ

22 марта завершился регулярный чемпионат КХЛ. В этот день в Новосибирске на своём льду встретились команды «Сибирь» и «Ак-Барс».

К середине второго периода команда из Казани вела в счёте благодаря голам Альберта Яруллина и Степана Терехова. Однако хозяева поля смогли отыграться благодаря усилиям Владислава Кары, который забил шайбу в ворота противника.

В третьем периоде капитан новосибирцев Сергей Широков сравнял счёт – 2:2. Таким образом, он повторил рекорд чешского легионера Яромира Ягра по количеству голов, забитых игроками старше 38 лет за один регулярный чемпионат. В истории лиги ещё никто не забивал больше 19 голов в таком возрасте, как отметили в пресс-службе КХЛ.

Команды не остановились на достигнутом и продолжили сражение в дополнительное время. В овертайме удача оказалась на стороне «барсов». Героем матча стал Дмитрий Яшкин, который поставил точку в этом противостоянии. Победа «Ак Барса» со счётом 3:2.

— Начало первого периода не так хотели сыграть, как задумывали. Но нашли в себе силы и показали хороший хоккей, все без исключения. А в овертайме исполнительское мастерство Яшкина решило — здорово на моменте разобрался с нашим игроком один в один и с вратарём. Поздравляю всех с окончанием регулярного чемпионата! Ждём на играх плей-офф, — обратился к болельщикам Вадим Епанчинцев.

Ранее редакция сообщала о том, что новый рекорд посещаемости установлен на «Сибирь-Арене» в Новосибирске. Матч смотрели 11 506 зрителей.