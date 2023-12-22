Нелегальное казино накрыли силовики под Новосибирском

В городе Искитиме Новосибирской области полицейские совместно с бойцами Росгвардии ликвидировали незаконный игровой клуб.

— При проведенных обысках было обнаружено и изъято 14 автоматов для проведения азартных игр, компьютер администратора, мобильные телефоны, видеокамера, отчётные записи, банковские карты и денежные средства в сумме более 2 миллионов рублей, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным правоохранительного ведомства, 31-летний ранее судимый местный житель вместе с восьмью сообщниками организовал подпольное казино в Искитиме. Главарь занимался подбором персонала, распределением обязанностей и контролем «куша».

Заведение было законсперировано, не имело вывески и опознавательных знаков, администратор и охрана работали круглосуточно.

По факту незаконных организации и проведения азартных игр следователи новосибирского СК возбудили уголовное дело.

Ранее редакция сообщала об аресте замдиректора ТГУ за организацию нелегального казино в Новосибирске.