Строительство станции метро «Спортивная» продлили до 25 июня 2024 года

Станцию метро «Спортивная» разрешили строить до 25 июня 2024 года в Новосибирске. Документ опубликован на сайте администрации города.

— Новое разрешение подрядчику выдано 20 декабря, — говорится в сообщении.

С этого момента у подрядчика есть еще полгода отсрочки до сдачи объекта без санкций.

Строительство станции метро «Спортивная» стартовало в 2019 году и было приурочено к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Ориентировочная стоимость объекта на тот момент составляла 3 млрд рублей. Сдать объект планировали осенью 2022 года, потом в середине 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура оценит срыв сроков строительства станции Спортивная в Новосибирске.