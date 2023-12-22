В январе будет снят мораторий на штраф за отсутствие умных счетчиков

С января 2024 года некоторые россияне могут столкнуться с проблемой штрафов за отсутствие умных счетчиков на электроэнергию. Об этом предупредил руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, с 1 января прекратится действие моратория на штрафы. Специалист пояснил, влияние таких мер не распространится на потребителей, чего нельзя сказать о поставщиках и сетевых организациях.

При этом, юрист подчеркнул, что расходы могут делегировать пользователям в виде роста тарифов.

Эксперт также не исключил возможность продления моратория. Это будет зависеть от готовности индустрии к переходу на новую систему учета, ситуации в экономике и инфляционных трендов, добавил он.

Ранее редакция сообщала, что с 1 января вырастут штрафы для владельцев недвижимости.