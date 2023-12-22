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В январе будет снят мораторий на штраф за отсутствие умных счетчиков

  • 22/12/2023, 12:10
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В январе будет снят мораторий на штраф за отсутствие умных счетчиков
Последствия скорее затронут поставщиков и сетевых организаций, нежели обычных потребителей, пояснил эксперт.

С января 2024 года некоторые россияне могут столкнуться с проблемой штрафов за отсутствие умных счетчиков на электроэнергию. Об этом предупредил руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, с 1 января прекратится действие моратория на штрафы. Специалист пояснил, влияние таких мер не распространится на потребителей, чего нельзя сказать о поставщиках и сетевых организациях.

При этом, юрист подчеркнул, что расходы могут делегировать пользователям в виде роста тарифов.

Эксперт также не исключил возможность продления моратория. Это будет зависеть от готовности индустрии к переходу на новую систему учета, ситуации в экономике и инфляционных трендов, добавил он.

Ранее редакция сообщала, что с 1 января вырастут штрафы для владельцев недвижимости.

Фото: freepik.com — pvproductions 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : штраф Умные счетчики мораторий на штраф за отсутствие умных счетчиков


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