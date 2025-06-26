Нелегальные ВОЛС создают риски аварий и затрудняют ремонт электросетей в НСО

В «Россети Новосибирск» выражают серьезную озабоченность по поводу участившихся случаев несанкционированного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на электросетевых объектах Новосибирской области. К середине июня 2025 года обнаружено 18 352 факта незаконного крепления ВОЛС к опорам линий электропередачи (ЛЭП) в регионе.

Ситуация усугубляется стремительным ростом количества нарушений на объектах компании. Только за последние две недели было зарегистрировано 1 637 новых случаев самовольного размещения оборудования операторами связи на инфраструктуре электросетей.

Наиболее проблемной территорией остается Новосибирская агломерация и областной центр, где фиксируется около 40% всех нарушений. В этом районе сразу несколько провайдеров активно расширяют свою зону покрытия. Однако, к сожалению, они редко проявляют добросовестность, предполагающую согласование технической документации, подтверждающей безопасность совместной эксплуатации ЛЭП и линий связи, с последующим заключением договора на использование опор.

Представители компании неоднократно подчеркивали, что каждое несанкционированное подключение линий связи создает реальную угрозу для стабильного электроснабжения потребителей и социально значимых объектов, а также затрудняет нормальную эксплуатацию энергетических объектов.

Кроме того, нелегальная ВОЛС может привести к аварийным ситуациям из-за избыточной нагрузки на опоры или перехлеста проводов линий связи и ЛЭП. В дальнейшем такой несанкционированный подвес может помешать оперативным бригадам сетевой организации в устранении аварий, блокируя доступ к оборудованию.

Энергетики в очередной раз призывают телекоммуникационные компании соблюдать действующие правила и получать разрешения на размещение ВОЛС на опорах ЛЭП, обращаясь с заявками в сетевую организацию. Это позволит избежать негативных последствий, обеспечит безопасную и надежную работу электросетевого комплекса и предоставит возможность легально расширять покрытие интернет-сети в населенных пунктах области.