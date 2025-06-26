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Новосибирским предпринимателям запретили вывески и таблички на иностранном языке

  • 26/06/2025, 11:00
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирским предпринимателям запретили вывески и таблички на иностранном языке
Распространяется запрет и на наименования жилых комплексов

С 1 марта 2026 года начнёт действовать закон о защите русского языка. По нему информация, которая предназначена для публичного ознакомления потребителей и не является рекламой — вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах — должны быть оформлены только на русском языке.

Кроме того, в названиях жилых комплексов и объектов строительства, которые строятся или находятся на стадии проектной документации, застройщики должны будут применять только кириллицу, если собираются использовать это в рекламе.

При этом иностранные слова в фирменных наименованиях, товарных знаках и знаках обслуживания не запрещены. Также не нужно менять названия, которые уже есть.

— Закон о рекламе давно требует соблюдать нормы законодательства о государственном языке при размещении рекламы.  Это означает, что в рекламе допускается использование иностранных слов и выражений, если одновременно в рекламе присутствует их идентичный перевод на русский язык. Так что sale, shop, coffee не под запретом, — констатирует медиаюрист Светлана Кузеванова.

Напомним, предложение внести поправки в закон «О государственном языке РФ» впервые прозвучало в октябре 2023 года. Одним из главных авторов стала Елена Ямпольская, которая в мае 2024 года стала советником президента. В первом чтении законопроект приняли лишь через 1,5 года после внесения – в начале февраля 2025 года. И уже в июне его одобрили сразу в двух чтениях. Как считают инициаторы проекта: закон позволит защитить русский язык от иностранного влияния.

— Надеюсь, контролирующие органы не будут проявлять излишнего рвения — большинство слов русского языка имеет иностранные корни, в том числе латинские, индоевропейские и т.д. даже само слово «язык». Кроме того, есть много новых технологий, которые появляются за рубежом и имеют соответствующие названия — застройщики часто используют такие слова в наименованиях ЖК, чтобы подчеркнуть их современность и инновационность, — сказал редакции Infopro54 координатор по СФО Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), вице-президент Российского союза строителей, руководитель СРО АСОНО Максим Федорченко.

Он добавил, что застройщики, которые уже использовали названия на латинице, с большой вероятностью смогут переориентироваться на русское написание.

Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина рассказала редакции Infopro54, что бизнес-сообщество принимало активное участие в обсуждении данного закона и предлагало варианты, чтобы его действие было достаточно комфортным и «бесшовным» для бизнеса. По ее словам, практически все просьбы предпринимателей были услышаны.

— Закон, который принят в окончательном варианте скорее щадящий, чем жёсткий. Нам удалось добиться внесения большого количества поправок. Например, бизнесу важно, чтобы люди ассоциировали названия и бренды, с теми, которые были зарегистрированы ранее, и целевая аудитория не ушла из-за неточности в подаче материала. Поэтому поправка о возможности дублирования уже привычного наименования на русском языке, а не полная его замена, позволит людям привыкнуть к смене бренда, — отметила эксперт.

Кроме того, для разграничения допустимых и недопустимых заимствований в названиях и табличках поможет использование четырех актуальных словарей, которые подготовил Институт русского языка имени В. В. Виноградова.

Наталья Пинигина уверена, что вступление закона с марта 2026 года позволит большей части бизнеса подготовиться и привести все свои вывески в соответствии с законом. К тому же нововведения не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания. Хотя, она не исключает, что в закон постепенно будут вноситься поправки.

— Не исключаю, что сегодняшний закон является неким компромиссным вариантом переходного периода. И сколько он продлится — неизвестно. Уверена, что для некоторых компаний данный нормативный акт станет сигналом к ребрендингу. Но это мероприятие дорогое и может быть недоступно малому бизнесу. Именно для них вариант с дублированием наименования поможет сохранить целевую аудиторию, а значит и бренд. В любом случае, закон требует «обкатки», сбора проблематики и здесь многое будет зависеть от активности бизнес-сообщества, его обратной связи, — резюмирует Наталья Пинигина.

Ранее редакция сообщала, что дети мигрантов при тестировании на знание русского языка в Новосибирске набрали от 90% баллов.

Фото из архивов редакции, автор- Геннадий Мочалов

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : русский язык бизнес


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