ГПЧ-поликлиники на правом берегу Новосибирска откроются в 2025 году

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о ходе строительства семи поликлиник в Новосибирске, которые реализуются в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).

По его словам, на правом берегу работы близки к завершению, и уже в 2025 году эти поликлиники начнут принимать пациентов. На левом берегу ситуация сложнее: из трех объектов активно строится только один, а остальные приостановлены из-за высоких затрат на кредиты.

— Заверяю, что эти объекты будут достроены, — добавил губернатор на радио «Городская волна».

Травников подчеркнул, что строительство поликлиник было непростой задачей. В 2022 году работы пришлось остановить из-за повышения ключевой ставки Центробанка, что сделало кредиты экономически невыгодными. Проекты финансировались частично за счет заемных средств. Тогда власти решили выделить деньги из бюджета, чтобы завершить строительство.

Напомним, соглашение о государственно-частном партнерстве между Министерством здравоохранения Новосибирской области и ООО «Седьмая концессионная компания» предполагает строительство семи поликлиник в Новосибирске. Объекты планировалось ввести в эксплуатацию в 2022 году. Первоначальная стоимость строительства составляла 6,5 млрд руб. Впоследствии она выросла до 19,5 млрд руб. С лета 2024 года правительство области поднимает вопрос о расторжении соглашения на строительство поликлиник.

На сегодняшний день, разрешение на ввод в эксплуатацию получили три поликлиники — №7 на улице Пролетарской и №2 на ул. Татьяны Снежиной (Октябрьский район), а также поликлиника №27 на ул. Ереванской в Заельцовском районе Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что с новосибирского строителя ГЧП-поликлиник взыскали 38 млн рублей. Семь объектов должны были запустить в 2022 году.