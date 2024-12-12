Нелегальный дилер доплатил более 18 млн рублей таможенных платежей

Таможенные службы активизировали проверки в отношении импортеров автомобилей, которые оформляют машины на физическое лицо. Так, сотрудники службы Кемеровской таможни по Томской области выявили девять легковых автомобилей, которые импортер ввез в Сибирский Федеральный округ из США. Об этом рассказали в пресс-службе СТУ.

— Сотрудники пресекли незаконную схему фирмы из города Томска, ввозившей коммерческие партии автомобилей под видом транспортных средств для личного пользования с целью уклонения от уплаты таможенных платежей и утильсбора в полном объеме, — говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий таможенники выяснили, что в 2023 году организация ввезла из США 9 легковых автомобилей. При этом 7 из них были оформлены на физических лиц якобы для личного пользования. Таким образом импортёр планировал получить более выгодный порядок уплаты утилизационного сбора. Но, пройдя упрощенное декларирование, дилер так и не поставил автомобили на учет в ГИБДД. Вместо этого технику отправили на предпродажную подготовку и выставили на реализацию через автосалоны и интернет-ресурсы.

Выяснив все обстоятельства дела, сотрудники Кемеровской таможни возбудили уголовное дело по обвинению в «уклонении от уплаты таможенных платежей, совершенное преступной группой в особо крупном размере» и еще три уголовных дела за «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору».

В результате фирме доначислили более 18 млн. таможенных платежей и утилизационного сбора. Материалы дел направлены в СУ СК РФ по Томской области.

Ранее редакция сообщала, что таможенники нашли в магазинах Новосибирска нелегальную импортную технику. Предпринимателя обязали заплатить в бюджет 14 млн рублей.