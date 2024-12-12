На станции метро «Спортивная» нет критичных недостатков

Текущий хоккейный сезон пройдет и закончится без станции метро «Спортивная». Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил на итоговой пресс-конференции. Он прокомментировал чем обусловлена ситуация, которая сформировалась вокруг строительства станции.

— В любом новом и крупном проекте стройка осуществляется с отступлениями от проекта. Они обоснованы, так как позволяют сократить сроки, сделать объект проще и красивее, но все эти отклонения должны быть подтверждены экспертизой. Особенно когда идет речь об объектах транспортной инфраструктуры с массовым пребыванием людей, — подчеркнул глава региона.

Он пояснил, что руководство МП «Метро МиР» долгое время убеждало руководство города в том, что строительство станции можно осуществлять в рамках экспертного сопровождения без внесения изменений в документацию. В итоге Главгосэкспертиза отказалась одобрять изменения в проект, внесенные при строительстве объекта, без полноценного прохождения всех процедур.

— В 2024 году руководство города вышло на расторжение контракта с ООО «СпецТрансСтрой». Потребуется время на устранение выявленных замечаний. Что касается физической готовности станции «Спортивная», то критичных недостатков в выполненных работах и строительных конструкциях станции нет. Станция почти готова, — добавил Травников.

В мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54 сообщили, что застройщиком станции метро «Спортивная» на основании постановления мэра города Новосибирска в настоящее время определено МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений».

—В связи с выявленными в процессе строительства отступлениями от ранее утвержденной проектной документации на данный момент ведется работа по получению положительного заключения по экспертизе сметной стоимости объекта. Только после этого станет возможным заключение контракта с новой подрядной организацией, — подчеркнули в муниципалитете.

В мэрии также сообщили, что ввод в эксплуатацию станции метро «Спортивная» намечен на 2025 год.

Напомним, строительство станции ведется с 2019 года. В мэрии города неоднократно отмечали, что строительство объекта велось с отклонениями от проекта, поэтому сроки сдачи станции в эксплуатацию неоднократно переносились. В этом году ФАУ «Главгосэкспертиза» выдала положительное заключение по оценке соответствия внесенных изменений по объекту. В июле 2024 года мэрия продлила разрешение на строительство станции до 24 декабря 2024 года. В августе контракт с подрядчиком — компанией «СпецТрансСтрой» — был расторгнут в одностороннем порядке.

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