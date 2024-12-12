Одна тысяча памятных открыток будет отправлена в крупнейшие музеи мира

ВТБ и Государственная Третьяковская галерея, которые являются давними партнерами, запустили акцию в честь выставки «Передвижники» и открытия нового корпуса музея на Кадашевской набережной в Москве. Тысяча памятных открыток будет разослана в 500 ведущих художественных галерей и крупных музеев из 52 стран, а также 500 средств массовой информации в 107 странах как символ важности продолжающегося культурного диалога с Россией на международной арене.
По словам Натальи Кочневой, старшего вице-президента ВТБ, Третьяковская галерея является центральным музеем национального искусства России, отражающим его уникальный вклад в мировую культуру.
— Мы много лет поддерживаем проекты по популяризации культуры внутри страны и за рубежом, и каждый раз вдохновляемся богатым наследием России. В предновогоднее время рассказываем о нашем проекте самым авторитетным коллегам по всему миру и приглашаем их в новую сокровищницу Третьяковской галереи, — добавила Наталья Кочнева.
Открытка, созданная иллюстратором Анной Васильевой, чье творчество известно благодаря детским книгам и театральным афишам с легким и непосредственным стилем, стала важным сувениром. В 2021 году Васильева попала в шорт-лист престижной международной премии World Illustration Awards. Учитывая обширную сеть зданий и филиалов Третьяковской галереи в Москве, идея для открытки родилась сама собой — изобразить новое здание в контексте окружающих его филиалов на карте Якиманки, где сосредоточено большинство из них. Таким образом, у посетителей первой выставки в новом корпусе остался памятный сувенир, который напоминал им не только о значимой экспозиции, но и о самом новом здании музея, открытие которого после почти 20 лет строительства стало важным событием в культурной жизни страны.
Куратор выставки Татьяна Юденкова рассказала, что в 2024 году будет представлен ключевой выставочный проект Государственной Третьяковской галереи — выставка «Передвижники». По ее словам, товарищество передвижных художественных выставок за полвека охватило множество городов Российской империи и оказало значительное влияние на формирование эстетических предпочтений публики.
— Следуя традициям художников той эпохи и вдохновляясь их просветительскими идеями, мы расширяем аудиторию и приглашаем к посещению выставки жителей России и других стран, — заключила Юденкова.
Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
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