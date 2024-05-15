Белый тигренок Кови появился в зоопарке Новосибирска

В Новосибирском зоопарке появился новый обитатель — белый тигрёнок по имени Кови. Он приехал в Новосибирск из Барнаула две недели назад.
Кови родился в октябре 2023 года. У него голубые глаза и светлая шерсть с тёмными полосками. Сейчас его окрас не такой контрастный, как у взрослых тигров. Но со временем он станет более насыщенным.
В зоопарке отмечают, что тигрёнок с удовольствием ест мясо и быстро выпивает молоко, которое ему пока положено по возрасту. Он активно изучает свой новый дом и знакомится с окружающим миром.
К сотрудникам зоопарка Кови пока не привык, но уже хорошо знает тех, кто приносит ему еду.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирском зоопарке устроили пасхальное кормление енотов.
Источник фото: скрин из видео, размещенного в телеграм-канале Новосибирского зоопарка.
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