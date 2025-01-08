В Толмачево задержаны иностранцы за попытку вывезти золото и серебро на 16 млн

В Новосибирском аэропорту «Толмачёво» правоохранительные органы задержали двух иностранцев, которые пытались незаконно вывезти золото и серебро на сумму более 16 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, во время личного досмотра у мужчин были обнаружены около двух килограммов драгоценных металлов, спрятанных в кофейной банке и в выдвижной ручке чемодана.

Задержанные являются гражданами одной из стран ближнего зарубежья и работали на прииске в Иркутской области, откуда, по предварительным данным, и похитили драгоценные металлы. После завершения вахты они планировали вылететь на родину с незаконно добытыми ценностями.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье 191 УК РФ («Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга»). Оба задержанных уже заключены под стражу. Расследование продолжается.

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