Несанкционированную свалку уберут около кладбища в Новосибирской области

В Барабинске суд обязал местные органы власти убрать несанкционированную свалку около кладбища.
Свалка была образована рядом с кладбищем «Покровское». Это решение было вынесено Барабинским районным судом.
Иск в суд подал межрайонный прокурор.
― На администрацию города Барабинска Барабинского района Новосибирской области возложена обязанность ликвидировать несанкционированную свалку отходов, ― говорится в сообщении суда.
Решение в законную силу не вступило.
Ранее редакция сообщала о том, что ликвидацию свалки завершат осенью этого года в Пашино.
Источник фото: Freepik / Автор: pvproductions
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