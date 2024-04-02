Несанкционированную свалку уберут около кладбища в Новосибирской области

В Барабинске суд обязал местные органы власти убрать несанкционированную свалку около кладбища.

Свалка была образована рядом с кладбищем «Покровское». Это решение было вынесено Барабинским районным судом.

Иск в суд подал межрайонный прокурор.

― На администрацию города Барабинска Барабинского района Новосибирской области возложена обязанность ликвидировать несанкционированную свалку отходов, ― говорится в сообщении суда.

Решение в законную силу не вступило.

Ранее редакция сообщала о том, что ликвидацию свалки завершат осенью этого года в Пашино.