Ликвидацию свалки завершат осенью этого года в Пашино

В микрорайоне Пашино ведутся работы по ликвидации свалки.
― Сегодня убедились, что ликвидация идет в соответствии с графиком. Нужно придерживаться заданного темпа, работы должны быть завершены осенью этого года, ― подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
Свалка была организована в конце 80-хх годов, как полигон отходов.
Ликвидация свалки началась в апреле 2023 года после схода снежного покрова.
― В соответствии с условиями муниципальных контрактов работы по рекультивации должны быть выполнены в 2023-2024 гг, ― говорится в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что прокурор помог ликвидировать свалку жителям села Андреевка под Новосибирском.
Фото: Freepik — frimufilms
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