Ликвидацию свалки завершат осенью этого года в Пашино

В микрорайоне Пашино ведутся работы по ликвидации свалки.

― Сегодня убедились, что ликвидация идет в соответствии с графиком. Нужно придерживаться заданного темпа, работы должны быть завершены осенью этого года, ― подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Свалка была организована в конце 80-хх годов, как полигон отходов.

Ликвидация свалки началась в апреле 2023 года после схода снежного покрова.

― В соответствии с условиями муниципальных контрактов работы по рекультивации должны быть выполнены в 2023-2024 гг, ― говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что прокурор помог ликвидировать свалку жителям села Андреевка под Новосибирском.