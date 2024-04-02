Олег Клемешов не видит особого эффекта от ямочного ремонта в Новосибирске

С 3 апреля дорожно-эксплуатационные выходят на работы по поддерживающему ремонту дорог. Об этом сообщил на аппаратном совещании начальник управления автомобильных дорог мэрии Сергей Эпов. По его словам, ряд подрядчиков объявили о расконсервации асфальтобетонных заводов и о готовности выпускать необходимую дорожникам смесь для ремонтов.

— Все ДЭУ на сегодняшний день заключили муниципальные контракты на проведение дорожных работ собственными силами. С подрядчиками договоры планируется подписать до 15 апреля, — добавил Эпов.

Кроме того, он пояснил, что на начало апреля ДЭУ и подрядные организации отремонтировали около 7 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

И.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов заявил, что он особо не видит эффекта от ямочного ремонта в городе.

— Хорошо, что на этой неделе расконсервируются асфальтобетонные заводы, значит можно в полной мере начинать работу с горячим асфальтом, — считает Клемешов. — Также необходимо ускорить темпы определения подрядчиков. В том числе на большие карты работ. Средства на ямочные ремонты в бюджет в этом году заложены. Есть дополнительно ресурсы, которые нужно отторговывать уже сейчас, чтобы не было перерыва между 1 и 2 траншами. Обращаю на это особое внимание департамента и районов.

Напомним, Сергей Эпов сообщал, что для проведения плановой замены дорожного покрытия в бюджете Новосибирска предусмотрен 81 млн рублей на все ДЭУ города. https://infopro54.ru/news/na-yamochnyj-remont-novosibirsku-neobxodimy-220-mln-rublej/ В тоже время, по его словам, этих средств не хватит.

—Просматриваемая потребность составляет 220 млн рублей. Увеличение потребности связано с увеличенным количество знакопеременных температур наружного воздуха, которые приводят к разрушению дорожного покрытия, — отмечал Эпов.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году 250 млн на поддерживающий ремонт Новосибирску выделял областной бюджет.