«Это просто караул!»: Олег Клемешов раскритиковал качество противопаводковых мероприятий в Новосибирске

С прошлой недели страницы соцсетей запестрели публикациями жителей, показывающих залитые водой дороги и дворы Новосибирска. По данным начальника управления автомобильных дорог мэрии Сергея Эпова, подтопления пришлось ликвидировать на улицах Большая, Моторная и Кубовая, в том числе с привлечением технологических сил подрядных организаций. По его словам, контроль за состоянием возможных мест подтопления в городе осуществляется круглосуточно.

— Это обусловлено особенностями конструкции техники, которая не позволяет осуществлять движение по обводненным участкам с высотой воды более 10 см. Работа техники на таких участках приостанавливалась, — пояснил Сергей Эпов.

Чиновник также сообщил, что на минувшей неделе были кратковременные перерывы движения на троллейбусном маршруте №5, где работает новая низкопольная техника.

На дорогах города очищены и подготовлены к приему талых вод 1700 дождеприемников.

Что касается дворов, то, по информации начальника управления капитального и текущего ремонта жилищного фонда мэрии Владимира Ткаченко, в зону подтопления попадают 186 многоквартирных домов.

— Во дворах домов сейчас идет активный вывоз, ворошение снега и отвод талых вод. Из 344 дождеприемников к работе подготовлены 219. В управляющих компаниях созданы более 160 бригад для противодействия паводку, — рассказал он.

Однако, и.о. мэра Олег Клемешов резко раскритиковал меры, предпринятые коллегами по противопаводковым мероприятиям.

— Возможно, цифра «1700 расконсервированных дождеприемников» должна впечатлять, но этого мало, чтобы стабилизировать ситуацию. Чтобы исключить подтопление дорожно-уличной сети Новосибирска, необходимо увеличить ее в два раза. Поручаю за эту неделю нарастить темпы открытия и промывки дождеприемников и достичь показателей, которые отвечают погодным условиям. Это касается всех ДЭУ, не важно, кому они подведомственны: администрациям районов или департаменту транспорта, — предупредил Клемешов.

— Может, я не там езжу? Главам районов поручаю отчитаться, как вы стимулируете УК выполнять работу по очистке дворов. Ситуация с подтоплением — просто караул! Нас критикуют — и совершенно справедливо, — заявил Олег Клемешов. — На Большевистской, 256 мы прошляпили вначале консервацию, потом расконсервацию ливневки. Ее переморозили, и нам пришлось 4 дня спасать дорогу. На Забалуева, 78 работа по вывозу снега своевременно не была проведена. Одним словом, работа по ликвидации подтоплений на территории города у нас находится в самом зачатке и не выполняется в том объеме, в котором необходимо при нынешних высоких температурах воздуха.

Он также заявил, что не видит активной работы управляющих компаний по ворошению и вывозу снега со дворов.

По данным начальника департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Сергея Куценко, к четвергу температура днем в Новосибирске будет повышаться до +8 – +11 градусов, ночью до +2 – +4. Также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее редакция сообщала о том, что в южных районах Новосибирской области жители уже столкнулись с паводком.