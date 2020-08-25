Несетевой рознице и общепиту в районах предложили новый канал продаж

Торговые точки-пользователи МТС Кассы в Новосибирске, Бердске, Оби, Каргате, Чулыме, Тогучине, Болотном, Карасуке, Купино и Черепаново получили возможность создать свою витрину на площадке briskly.online с интегрированной оплатой и доставкой.

— Решение МТС Кассы и Briksly позволяет несетевой рознице и общепиту открыть интернет-витрину и привлечь покупателей через новый канал продаж. При этом, компаниям не придется самостоятельно создавать интернет-магазин и организовывать доставку — эти задачи возьмет на себя сервис. Так, даже в небольших городах предприниматели могут нарастить покупательскую базу и подстроиться под удобный формат для клиентов, — отмечает Сергей Музыкантов, директор по продукту МТС Кассы.

Покупатели могут заказывать и оплачивать еду из кафе и магазинов в приложении для сканирования и оплаты товаров B-Pay. Доставляют заказы партнеры сервиса: Яндекс.Такси и Gett, сообщает пресс-служба МТС.

— В то время, как у сетевых ритейлеров есть возможность организовать свою доставку, малый бизнес теряет онлайн-рынок. Частные семейные магазины, фермерские лавки, производители редких продуктов не имеют таких ресурсов и опыта. Мы сделали инструмент, который за 1-2 дня помогает сделать онлайн-магазин, а также приложение с оплатой и доставкой для любого типа торговой точки, — прокомментировал Глеб Харитонов, СЕО Briskly.

Фото предоставлено компанией МТС